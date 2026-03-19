元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１９日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。第６回のＷＢＣが閉幕し、２０２８年にロサンゼルスで行われるオリンピックについて触れた。オリンピックについて「オリンピックだよな。オリンピックは６か国しか出られないんだもん。もう３か国は決まったからね。アメリカ、ドミニカ。ベネズエラ。ＷＢＣで中南米がベスト４に上がってきたのが