キー局系BS民放5社とWOWOWは19日、4Kコンテンツの「無料配信サービス」を今年の秋にも開始すると発表しました。キー局系BS民放5社は、2018年以降に4K放送を開始しました。今後は、これまで制作してきた豊富な4Kコンテンツを無料配信でも視聴できることになります。5社は「多様化する視聴環境に対応することは、高精細な4Kコンテンツに触れる機会が拡大して視聴者の利便性が向上する」としています。配信は「WOWOWオンデマンド」の