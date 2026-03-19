元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が19日までに自身のSNSを更新。美容院からの帰宅する姿を公開し、注目を集めている。丸山はXでキャップを深くかぶった自撮りを公開。「お仕事終わりに美容院へ。なかなか隙間時間なくやっと。年明けからずっとバタバタ忙しい」と久しぶりに美容院に行ったことを報告。「帰りは流さずラップ巻いて帰ります」とブリーチ後、頭にラップを巻いたまま帰ることを明かした。イン