放送番組が許可なくアップロードされ、広告費が不当に流出している問題で、民放連＝日本民間放送連盟は19日、独自調査の結果とともに事態の改善を求める声明を発表しました。民放連は昨年、YouTube、Facebook、TikTok、Xを対象に在京キー局が制作する番組の違法アップロードコンテンツの数、再生回数、広告の掲載状況などを1か月間調査しました。その結果、YouTubeだけでも300のアカウントで少なくとも1万5214本の番組が111億回再