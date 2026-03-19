2月の衆院選で車上運動員に法定額を超える報酬を支払い買収したとして、兵庫県警は19日、公選法違反容疑で兵庫8区に日本維新の会から出馬し、落選した元職徳安淳子氏陣営関係者の男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。