東京都の小池百合子知事は19日の記者会見で、鳥取県の平井伸治知事が小池氏を念頭に「おばさん」と発言したことへの受け止めを問われ「答えるのもむなしい。ご注意なさった方がよろしいんじゃないでしょうか」と述べた。