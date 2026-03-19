読売テレビは19日、大阪市の同局で春の番組改編説明会を開催した。宮根誠司がこのほど、同局制作の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）を9月末をもって終了すると発表した。後継番組について、同局の松田陽三社長は「ミヤネ屋は宮根さんのお名前を冠した番組なので、新しい番組にならざるを得ない。個人的にはまた情報番組をいきたい」と同社で新番組を立ち上げる意向を示しているが、福田幸蔵コンテンツ