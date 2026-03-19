¡Ú¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¼Ì¿¿½¸ ¡ÖBrand New Diary¡×¡Û 3·î27ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§2,200±ß ¡ÖBrand New Diary¡×½ñ±Æ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖBrand New Diary¡×¤ò3·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,200±ß¡£ ËÜ½ñ¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤Ð¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÂç³Ø1Ç¯À¸¤Î1Æü¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥È¥ìー¥É¥Þ&#12540