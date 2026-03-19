１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７０銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円１３銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円８０銭前後で推移しており、午前１１時過ぎに１５９円５２銭前後に軟化した。正午前に日銀が金融政策決定会合の結果を発表し、金融政策の「