19日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数198、値下がり銘柄数1287と、値下がりが優勢だった。 個別では光陽社がストップ高。東京機械製作所、明海グループは一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、テノックス、スターシーズ、チムニー、クリヤマホールディングスなど23銘柄は昨年来高値を更新。ナガオカ、玉井商船、木村化工機、朝日ラバー、ムラキは値上がり率上