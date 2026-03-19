19日の日経平均株価は前日比1866.87円（-3.38％）安の5万3372.53円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は40、値下がりは1538、変わらずは7と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均構成銘柄の値上がりは5銘柄にとどまり、220銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト で、1銘柄で日経平均を307.52円押し下げ。以下、ファストリ が194.14円、ＳＢＧ が154.03円、東エレク が