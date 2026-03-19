19日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数74、値下がり銘柄数504と、値下がりが優勢だった。 個別ではシンカがストップ高。アスタリスクは一時ストップ高と値を飛ばした。ＱＰＳホールディングス、パワーエックス、ステラファーマ、リファインバースグループ、タカヨシホールディングスなど6銘柄は昨年来高値を更新。ＥｄｕＬａｂ、グラッドキューブ、リボミック、カ