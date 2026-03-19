WTT公式サイトは17日付で「ユウカ・カネヨシがまたもヴァラジュディンでタイトルを獲得」と題した記事を公開。クロアチアで行われていた「WTTフィーダーヴァラジュディン」で優勝を果たした19歳・兼吉優花（中央大）の活躍に熱い視線を送っている。 ■名門・四天王寺出身 2006年生まれの兼吉は関西の名門である四天王寺中学校・高校出身で25年から中央大へ進学。今年1月の全日本選手権シングルスではベスト16へ勝ち