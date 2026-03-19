お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成（49）が19日、自身のXを更新。「この時期になると思い出す」と書き出し、“卒業式”の思い出写真を披露した。【写真】娘の卒業式での“ソロショット”を披露したスリムクラブ内間続けて「去年の娘の卒業式 娘に記念撮影を拒否されたので」とつづり、卒業式の看板の前でスーツ姿で一人で写っている自身の写真を公開。この投稿にファンからは「娘さんご卒業おめでとうございます 心の中