元HKT48でタレント・田中美久（24）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ショッピングサイトを利用したところ、まさかの展開になったことを明かした。ショッピングサイトを利用したところ「配達の人が盗んでたんだけど、どうすればいいの!どうもできない!お金だけなくなる!」と予想外の出来事が起きたと報告した田中。ユーザーから「配送業者に状況を確認してみてください」と助言されるも「配達済みになってるから状況