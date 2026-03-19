東京・品川区のJR大井町駅に直結する複合施設が今月28日にオープンするのを前に、新しい街の様子が公開されました。JR東日本は、港区の浜松町駅から品川区の大井町駅にかけての「広域品川圏」について、羽田空港の国際化などにより東京の玄関口になるエリアとして駅周辺の開発を進めています。そのうちの1つ、今月28日にオープンする大井町駅直結の複合施設、「OIMACHI TRACKS」には、およそ80店舗からなる商業施設や映画館、ホテ