復帰間近なBTSの経済効果は、約3兆ウォン（約3000億円）との分析が出た。韓国メディアのイルガンスポーツが19日に報じた。IBK投資証券の研究員が17日に発表したリポートを根拠として、今回のBTSのカムバック売上高を2兆9000億ウォン（2900億円）と推計したという。同メディアによると、研究員は「カムバックアルバムの販売量600万枚、ツアーの集客600万人、平均チケット価格30万ウォン（約3万円）、グッズ商品の平均購入価格14万ウ