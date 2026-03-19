Google¸¡º÷¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤Ç·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë1Æü¤¢¤¿¤ê1000PV¤«¤é1ËüPV¤È¤¤¤¦¾®µ¬ÌÏ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ï60¡ó¤â¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Exclusive: Small publishers hit hardest by search traffic declineshttps://www.axios.com/2026/03/17/chartbeat-search-traffic-ai-chatbotsSearch Referral Traffic Down 60% For S