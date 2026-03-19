¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/03/19¡Û²­Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¡ÊJUNGLIA OKINAWA¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·Âç·¿¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡ÊYAMBARU TORNADO¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Õ¤«¤é¡È²­Æì¿©ºà»ÈÍÑ¡É¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ³¡¹¢¡²­Æì¤Ç¤³¤³¤À¤±¤Î¥¹¥ê¥ë·Ï¥é¥¤¥É¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡×²­ÆìÍ£°ì¤Î¥¹¥ê¥ë·Ï¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë ¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥º¥¨¥ê