¹©Æ£ÀÅ¹á¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢3¥õ·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡Ø¹©Æ£ÀÅ¹á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢3·î¤«¤é5·î¤Þ¤ÇBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤Îµ®½Å¤Ê¡Èµ°À×¡É¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ã¥È1¥«·îÌÜ¤È¤Ê¤ë3·î¤Ï¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬1988Ç¯11·î2Æü¤Ë½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥½¥í½é¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¹©Æ£ÀÅ¹á¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È ÀÅ¹á¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤òÆÈÀêÊüÁ÷¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢1999Ç¯9·î17Æü¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¹©Æ£ÀÅ¹á¡ÖFull of L