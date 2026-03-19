ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢Ìó1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ëDFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£2018Ç¯10·î¤Î¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½Àï¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2022½Ð¾ì¤ò´Þ¤áÄÌ»»42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤­¤¿ÉÚ°Â¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ2024Ç¯6·î11Æü¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª2¼¡Í½Áª¤Î¥·¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤Î½Ð¾ì¤òºÇ¸å¤Ë1Ç¯9¥«·î¤Ë