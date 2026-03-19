「第49回日本アカデミー賞授賞式 完全版」 (C)日本アカデミー賞協会 3月13日、日本を代表する名だたる映画俳優たちが顔を揃えた「第49回日本アカデミー賞授賞式」。煌びやかなドレスやスタイリッシュなスーツに身を包んだ俳優たちが互いを讃え合う姿が繰り広げられるなど、日本映画の祭典にふわさしい華やかな一夜となった。このセレモニーの様子が、「完全版」として3月21日(土)に日テレプラスで放送される。初の司会を務め