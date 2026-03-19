¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ3·î19Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Êµ®°Â¿·¶è¤Ë¤¢¤ëºù²Ö±à¤ÏÁíÌÌÀÑ¤¬Ìó1600¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ºù¤ÎÌÚ70ËüËÜ°Ê¾å¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³¤·¤Æºù¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÖÃÏµå¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤ºù¤Î±à¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£±ÒÀ±¤òÄÌ¤¸¤Æ±§Ãè¤«¤é¸«¤ëºù²Ö±à¤Ï¡¢»³´Ö¤Ë¤¿¤Ê¤Ó¤¯¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿ð±À¤ò»×¤ï¤»¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Î­Â³¡Ë