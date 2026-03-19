俳優の芳根京子（２９）が１９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた、同局の特集ドラマ「有罪、とＡＩは告げた」（ＢＳプレミアム４Ｋ・３月２８日後７・３０、ＢＳ・５月１６日後９・００）の取材会に出席した。今作は、ＡＩが導入された裁判所が舞台のリーガル・ミステリー。芳根は「そんなにＡＩというものに頼る日々では無い人物。欲も悪くもＡＩに対する印象がない。ネガティブでは無く、ただ時代についていけていないだけで