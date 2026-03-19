2023Ç¯4·î23Æü¡¢Ìë¤Î°Ç¤ò°ú¤­Îö¤¯¤è¤¦¤ÊÌÄ¤­À¼¤¬¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÏÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊÝ¸îÇ­ÃÄÂÎ¡Ö¤Í¤³¤í¤ÓÁñ¡×¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡£ÌÄ¤­À¼¤Î¼ç¤ÏÀ¸¸åÌó1¥«·î¤Î»ÒÇ­¡¢¥è¥ë¥¤¥Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç­¤µ¤ó¥è¥ë¥¤¥Á¤¯¤ó¤Ë¤ÏÇÓÇ¢º¤Æñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¼È¾¿È¤Ë±ê¾É¤¬¤¢¤ê¤«¤µ¤Ö¤¿¤¬ÌþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Ç°ì¸þ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÀ¸¤­¤¿¤¤