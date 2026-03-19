第20回高校生ラップ選手権ベスト4などといった経歴を誇るラッパーのKlausさんが、17日に亡くなった。18歳だった。19日までに、KlausさんのSNSで伝えられた。【動画】高校生RAP選手権でのKlausさんの勇姿SNSでは「闘病中であったKlausこと二村成夢は2026年3月17日、永眠いたしました。2022年6月に病気が発覚してからは、好きだったバスケができなくなり、自分に何が出来るかを考え、「不自由な左手でもマイクは握れる」と言い、