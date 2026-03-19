第6回「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じたが、米スポーツ専門局『ESPN』は早くも次回大会に目を向けた。2大会連続で準優勝に終わった米国代表のロースターを予想し、リベンジに期待した。 ■4番候補に新人王ニック・カーツ レギュレーションに変更がなければ、次回大会は2029年となる。その時にメジャーの各ポジションでト