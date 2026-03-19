Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾ÊµÁ±¨»Ô¤ÎÅ¹¤ÇËü°ú¤­¤ò¤·¤ÆÊá¤Þ¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï14ºÐÌ¤Ëþ¡£Êª¤òÅð¤ó¤ÇÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸÷ÌÀÌÖ¤¬18Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·î¡£¾¯½÷¤¬¤¢¤ëÅ¹¤Ç¾¦ÉÊ¤òËü°ú¤­¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï¡ÖÅ¹¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¡Ö»ä¤Ï14ºÐÌ¤Ëþ¤è¡£Êª¤òÅð¤ó¤ÇÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¶¯µ¤¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¡£Ä´