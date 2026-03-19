オウム真理教が１９９５年に起こした地下鉄サリン事件で、被害者の７割以上が現在も目の不調を訴え、２割以上に心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）とみられる症状があることが支援団体の調査でわかった。事件は２０日に発生から３１年を迎えるが、多くの被害者が後遺症に苦しみ続けている実態が改めて浮かんだ。（貞広慎太朗）「見えない敵」「疲れると目の前にすだれがかかった感覚になり、周囲が夕方のように薄暗くなる」。