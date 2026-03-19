¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÂçÎ¦Ê¬Îö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë/Courtesy Prof. Thomas Gernon/University of Southampton¡ÊCNN¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃÏµåÌÇË´¤ÎÆü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤­¤¿¡£SFÂçºî¡Ö2012¡×¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤ËÆÍÁ³¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÇÃÏ¿Ì¤ä²Ð»³Ê®²Ð¡¢µðÂçÄÅÇÈ¤¬À¤³¦¤ò½±¤¦¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¹¬¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ï²Ê³ØÅª¤ÊÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤ÐÁÏÂ¤ÎÏ¤Î»òÊª¡Ê¤¿¤Þ¤â¤Î¡Ë¤À¡£2012Ç¯¤ÎÇËÌÇ¤â¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã