¿´ÇÙÁÉÀ¸¤ÎÎý½¬ Å®¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÙÁÉÀ¸¤Ç¡¢¶»¹ü°µÇ÷¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸ÆµÛ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢»àË´¤ä½Å¤¤¸å°ä¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤ò²¬»³Âç³Ø¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖAll-Japan Utstein Registry¡×¤ò»È¤¤¡¢2012Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿17ºÐ°Ê²¼¤ÎÅ®¿å¤Ë¤è¤ë±¡³°¿´Ää»ß¡Ê740Îã¡Ë¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è