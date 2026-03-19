3·î28Æü¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢31Æü¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀïÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï3·î19Æü¡¢3·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ò¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥­¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¶¨»¿¤Ë¤è¤ê¡Ö¥­¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2026¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JFA¤¬´É³í¤¹¤ëÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î¶¨»¿¤òÆÀ¤Æ³¤³°±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï