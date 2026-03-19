AI「Claude」を開発するAnthropicが、AIに対する希望や懸念について8万人以上のユーザーにアンケート調査を行ったことを明らかにしました。What 81,000 people want from AI \ Anthropichttps://www.anthropic.com/features/81k-interviewsAnthropicは対話形式のインタビューを行うように設計したAIシステム「Anthropic Interviewer」を用いて、2025年12月の1週間、159カ国・70言語にわたる8万0508人のユーザーにアンケート調査を