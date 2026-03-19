女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２０日に、第１２０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）にすべてを打ち明けたヘブン（トミー・バストウ）。心機一転、ベストセラーを目指して執筆をはじめようとするヘブンに、トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案する。トキの提案に、ベストセラーを書
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