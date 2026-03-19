µð¿Í¤Ï£±£¹Æü¡¢µå¾ì¤ä¼«Âð¤Ç¤Î´ÑÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö±þ±ç¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±£¹Æü¤«¤éµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£±þ±ç¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢£±£±Áª¼ê¤«¤éÁª¤Ù¤ëÇØÈÖ¹æ£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µå¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿±þ±ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î´ÑÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òºÌ¤ë¥­¥ã¥Ã¥×¤È¥Ä¥¤¥ó¥á¥¬¥Û¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£