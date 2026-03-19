¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/19¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Î¹â¾¾Æ·¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬3·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¤¥³¥é¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×ÈþµÓÆ©¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥Ä¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹â¾¾Æ·¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓºÝÎ©¤Ä°áÁõ»ÑÈäÏª¹â¾¾¤Ï¡Ö¡áLOVE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ ËÜÆüÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Æü¡Ö¡áLOV