【モデルプレス＝2026/03/19】声優の大西亜玖璃の音楽スタッフ公式Instagramが3月18日に更新された。5年前に開催したバースデーイベントでの大西の書道作品が話題を集めている。【写真】「ラブライブ！」人気声優「達筆でびっくり」5年前の写真で丁寧な筆運び披露◆大西亜玖璃、5年前のバースデーイベント写真披露投稿では「バースデーイベントの開催が決定したということで」と大西の誕生日当日である5月2日に「大西亜玖璃バース