Ê¿°æ¿­¼£¡¦Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤¬£±£¸Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÅìµþ¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï£±£¹Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÅú¤¨¤ë¤Î¤â¤à¤Ê¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£ÃÎ»ö¼«¤é¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¡Ø¤ª¤¸¤µ¤óÈ¯¸À¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À­¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½÷