中国社会科学院世界経済・政治研究所などが3月17日に共同で発表した報告書「世界経済黄書：2026年の世界経済情勢分析と予測」は、短期的な課題と長期的な構造的問題の二重の影響により、2026年の世界経済の成長率は3．0％に減速するだろうと予想しています。報告書は、「世界経済の回復プロセスには紆余（うよ）曲折があり、成長の原動力を欠き、回復ペースのばらつきが際立っている。インフレの高止まりが予想以上に長引いており