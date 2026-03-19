トヨタ新型「軽トラック」発表！「クラス最大級」の荷台を採用！トヨタは2026年3月19日、日本のあらゆる現場を支える軽トラック「ピクシストラック」を一部改良し、同日より販売をスタートしたと発表しました。今回のアップデートでは、主に先進の予防安全機能が大幅に強化され、日々の業務をより安全かつ快適にサポートする頼もしい一台へと進化を遂げています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「軽トラック」です！