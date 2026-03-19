Image: Amazon ¥³¥¹¥Ñ¤á¤Á¤ã¤¯¹â¤¤¤¾¡ªºÇ¶á¿Íµ¤¤Î´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿½¼ÅÅ´ï¡£É¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¤ÇÄ´Àá¤Ç¤­¤ë¤·¡¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëËº¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤·¡£¤½¤â¤½¤â¡¢É¬¤º°ì½ï¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊØÍø¤À¤â¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÊØÍø¤Ê´¬¼è¤ê¼°¡£º£¤Ï¤É¤ì¤¬Çã¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥ì¤Ç¤¹¤Í¡£