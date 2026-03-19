歌舞伎俳優の尾上右近（33）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。歌舞伎と清元の“二刀流”について語った。曽祖父に六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父に昭和を代表する映画スター鶴田浩二さんを持つ右近。父は歌舞伎の伴奏音楽の1つ「清元」の宗家・七代目清元延寿太夫で、右近自身も2018年に清元栄寿太夫（きよもとえいじゅだゆう）を襲名した。自身について「役者をやりながら清元の名