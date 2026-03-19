球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）は19日、プロ野球クライマックスシリーズ（CS）の開催方式の変更を発表し、今季から勝率5割未満のチームや1位に10ゲーム差以上離されたチームがファイナルステージに進出した場合、リーグ優勝チームのアドバンテージを従来の「1勝」から「2勝」に増やすことになった。アドバンテージ「2勝」が適用された場合は、ファイナルステージはこれまでの最大6試合の4戦