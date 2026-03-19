貨物を満載し、海南省洋浦港のふ頭に停泊する貨物船。（２０２５年１２月１８日、ドローンから、儋州＝新華社配信）【新華社海口3月19日】中国海南省では、全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」を昨年12月18日に開始して以降、貿易が大きく伸びている。海口税関によると、「封関」開始から今年2月までの貿易額は654億9千万元（1元＝約23円）で、前年同期比29.1％増加した。「封関」政策の効果が市場
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