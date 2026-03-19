タレントの平愛梨が19日、都内で開催されたUber Eats「お店と同じ価格」発表会に登壇。Uber Eatsとの出会いや活用法について語った。【全身ショット】カワイイ！華やかなドレス姿で登場した平愛梨平のUber Eatsとの出会いはフランスで3男を出産した時。1食目の病院食が塩コショウで味付けしたパスタだったという。「あんなに頑張ってお産したのに1食目がこれなの…」と感じていたら、近くにいた女性スタッフが「Uberしよう」と