お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が18日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。ハラスメントをめぐり持論を述べた。この日は、36歳男性会社員から寄せられた悩みを紹介。ある女性部下が「たばこの臭いが気になる」「ボディシートで体を拭くのやめてほしい」と男性の臭いについて上司に報告し、男性は注意を受けたことが。それ以降、女性部下とのコミュニケーションに悩むようになり、何気ない