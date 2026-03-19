選抜高校野球の第１日の19日、第２試合に登場した阿南光（徳島）のアルプス席では、生徒約３００人が「竹紙」のカードを掲げながら校歌を斉唱し、グラウンドの選手たちに全力でエールを送った。仲野節教頭（５４）によると、阿南市はタケノコが特産だが、農家の高齢化もあり放置竹林が増加。８年前から同市のＮＰＯ法人と協力し、授業の一環で竹を再利用している。１年生の部員を中心に、約３５０枚の竹紙を製作。はがき２枚