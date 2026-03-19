俳優の相武紗季が3月18日、自身のInstagramを更新し、東京・松屋銀座で開催中の『原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展』を訪れた様子を公開した。 参考：SNSでは放送前に賛否の声も『夫よ、死んでくれないか』は“不倫制裁ドラマ”のその先へ 相武は「私が大好きなくまのプーさん」と切り出し、同展が3月17日から4月13日まで松屋銀座で開催中であることを紹介。「本当に可愛くて癒やしの場所なの