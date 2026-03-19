B¥êー¥°¤Ï3·î18Æü¡¢Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤¬¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B2 PLAYOFFS 2025-26¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ Ê¡Åç¤Ï¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡ÙB2Âè25Àá¤ÇÊ¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡Åç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥ó¥¸¤òÃæ¿´¤ËÁ°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢85－76¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡¢¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー