日本サッカー協会(JFA)は19日、今月のイギリス遠征2試合に臨む日本代表メンバー28人を発表した。長期離脱明けのDF冨安健洋(アヤックス)が24年6月のW杯2次予選以来1年9か月ぶり、DF伊藤洋輝(バイエルン)が昨年3月のW杯最終予選以来1年ぶりに復帰。FW塩貝健人(ボルフスブルク)が初招集された。11月シリーズで負傷離脱していたGK鈴木彩艶(パルマ)、MF伊東純也(ゲンク)、MF三笘薫(ブライトン)も復帰。三笘は4日のプレミアリーグ第2